La Policía halló en Capital una Rouser NS 200 denunciada como sustraída el 10 de noviembre. Interviene la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Un operativo de prevención permitió recuperar una motocicleta robada en San Juan un día antes. El procedimiento se realizó este miércoles 11 de noviembre en el barrio Manantial, en Capital, donde efectivos policiales encontraron el vehículo en el Sector 1A.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:20, cuando personal de la Comisaría Tercera recibió una comisión del operador de turno del CISEM (Centro Integral de Seguridad y Emergencias), luego de que un vecino alertara sobre la presencia de una motocicleta dentro del complejo habitacional. A partir de ese aviso, los uniformados realizaron un rastrillaje por distintos sectores del barrio hasta localizar el rodado.

Se trataba de una Rouser NS 200 de color rojo, vinculada a una denuncia por hurto presentada el martes 10 de noviembre. Según informó Relaciones Policiales, la motocicleta no presentaba signos visibles de violencia al momento de ser encontrada. El vehículo quedó asociado a un legajo caratulado como Hurto Calificado, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Tras el procedimiento, la ayudante fiscal de turno ordenó el traslado de la moto a la Comisaría Tercera para realizar el reconocimiento correspondiente y el informe técnico. Esa instancia permite avanzar con la verificación formal del bien recuperado y con la documentación necesaria para su entrega.

Una vez cumplidas esas medidas, el rodado será restituido a su propietario, de acuerdo con las directivas impartidas por la fiscalía interviniente. El caso quedó bajo seguimiento del Ministerio Público mientras se completan las actuaciones administrativas y periciales.