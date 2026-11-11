Ramón Salvador Ruiz, de 81 años, fue acusado de homicidio culposo por el siniestro vial que causó la muerte de Ricardo Antonio Tejada. También deberá entregar su licencia y seguir sometido al proceso penal.

La Justicia formalizó este miércoles la investigación penal contra Ramón Salvador Ruiz, de 81 años, por la muerte de Ricardo Antonio Tejada, el ciclista de 55 años que falleció tras un siniestro vial en Albardón. Al imputado se le atribuyó el delito de homicidio culposo, figura que alcanza a las muertes causadas sin intención pero por una conducta imprudente o negligente. Además, se dispuso que quede sometido al proceso penal y que entregue su licencia de conducir a la brevedad.

Según la causa, el hecho ocurrió el martes 20 de octubre sobre calle Laprida, en la intersección con Arenales. Tejada circulaba de norte a sur en una bicicleta rodado 29, marca Shaley, cuando se encontró con un Peugeot 308 estacionado. En ese momento, Ruiz abrió repentinamente la puerta del vehículo y obstaculizó el paso del ciclista, que no logró esquivarla e impactó contra ella.

Lesiones y traslado El golpe le provocó lesiones graves en la cabeza y múltiples fracturas de cráneo. Por la complejidad del cuadro, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó a Terapia Intensiva, fue intubado y quedó bajo coma farmacológico. El estado clínico se mantuvo crítico durante casi 24 horas, hasta su fallecimiento en la madrugada del miércoles 21 de octubre.

Avance procesal Con la imputación, la causa entra en una etapa en la que deberán definirse las responsabilidades penales por el siniestro. La medida judicial no constituye una condena, sino la formalización de la investigación contra Ruiz, que continuará bajo control del sistema penal mientras se sustancian las pruebas del caso. La entrega de la licencia de conducir quedó entre las disposiciones inmediatas ordenadas en el expediente.