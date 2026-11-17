La Policía Rural de San Juan realizó procedimientos en Caucete y Albardón que terminaron con el secuestro de armas de fuego, aves, jaulas y otros elementos, además de la recuperación de animales denunciados como robados. Los datos fueron informados por el comisario Andrés Vilches, de la División Policía Rural, y el principal Walter Giménez, jefe de la Rural 2, en una entrevista en Radio Mil20. Los operativos derivaron en actuaciones judiciales y en la intervención de distintas dependencias de la Justicia provincial.

Allanamientos en Caucete

Uno de los procedimientos se desarrolló en la localidad de Los Médanos, en el departamento Caucete, donde se concretaron tres allanamientos a partir de tareas de investigación e inteligencia realizadas por personal de unidades rurales. Según explicó Vilches, se secuestraron 25 aves, 30 jaulas, pantalones y camperas del Ejército, dos armas de fuego y un cuero de puma, entre otros elementos vinculados con la investigación. Las armas fueron identificadas como una calibre .22 y otra calibre 7,62, y se pidió información al Registro Nacional de Armas (RENAR) para determinar sus propietarios y establecer si alguna tiene pedido de secuestro por robo.

El procedimiento dejó a tres personas vinculadas a las causas. Dos quedaron relacionadas con la tenencia de armas ilegales, por lo que intervino la UFI Genérica. Los allanamientos se realizaron con intervención de la jueza de Paz de Caucete, doctora Salvador. La información oficial no precisó, en esta instancia, la situación procesal completa de los involucrados ni el origen del cuero de puma, que forma parte de la investigación.

Ternero sin documentación

En otro procedimiento, personal de la Rural 1 secuestró un ternero de aproximadamente 20 días de vida que era transportado en una camioneta sin las certificaciones correspondientes. El operativo se concretó durante controles rutinarios de transporte de animales y productos cárnicos. De acuerdo con Vilches, el animal quedó a disposición del Juzgado de Paz de Caucete mientras se intenta establecer su procedencia y determinar si fue sustraído. Ese punto resulta central para definir si el caso queda en una infracción administrativa o avanza como hecho ilícito.

Recuperación en Albardón

Por otra parte, Giménez detalló dos hechos ilícitos registrados durante la semana pasada en la zona de Las Lomitas, en Albardón. Uno de ellos estuvo relacionado con la sustracción de un equino que había sido denunciada en una dependencia policial. A partir de averiguaciones de la brigada de la Rural 2, se estableció dónde estaba el animal y fue recuperado en buen estado de salud. Por disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, el caballo fue entregado a su propietario y en la causa hay una persona imputada, que quedó a disposición de la Justicia.

Giménez indicó además que el animal contaba con libreta sanitaria, pelaje alazán y marcas que permitieron su reconocimiento. Durante la entrevista, ambos jefes policiales insistieron en la necesidad de que los propietarios mantengan identificados a sus animales con marcas y documentación. También pidieron denunciar la presencia de animales sueltos en forma inmediata al 911, antes de que lleguen a rutas o banquinas, por el riesgo de siniestros viales. Según señalaron, las distintas unidades rurales realizan operativos en todo el territorio provincial y, cuando encuentran animales sueltos, proceden al secuestro y dan intervención a los juzgados correspondientes.