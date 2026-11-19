La Policía allanó un domicilio de Las Chacritas y secuestró dólares, pesos, una moto y documentación. La medida se vincula con una investigación por un hecho denunciado en Santa Lucía.

Un allanamiento realizado este miércoles en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, permitió secuestrar US$ 4.500, equivalentes a $7.167.844,80, y otros $654.000 en efectivo. Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el procedimiento se enmarca en una investigación por un hecho denunciado el 10 de noviembre en Santa Lucía.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 5ta, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad y con autorización judicial. La intervención incluyó tareas investigativas previas para ubicar el domicilio allanado. En total, el dinero secuestrado asciende a $7.821.844,80, de acuerdo con el cálculo informado por la fuerza.

Elementos secuestrados Además del dinero, la Policía incautó una motocicleta Zanella RX 150cc y dos cédulas de identificación vehicular. Los investigadores también señalaron que el imputado, identificado como V.E.D., no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento. Ese dato quedó incorporado a la causa como parte de las medidas en curso.

Líneas de investigación La pesquisa apunta, además, a que parte del dinero habría sido utilizado para comprar un auto y otra moto, hipótesis que todavía integra el expediente y no fue confirmada judicialmente. En este tipo de casos, la continuidad de la investigación suele orientarse a reconstruir el circuito de los fondos y su eventual vinculación con el hecho denunciado. Por eso, el secuestro de efectivo, vehículos y documentación adquiere relevancia probatoria para la UFI interviniente.

Con el material incautado, la causa sumó elementos para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y en la determinación de eventuales responsabilidades. La investigación sigue abierta y, según lo informado, las medidas pendientes buscarán precisar el destino del dinero y la relación entre los bienes secuestrados y la denuncia radicada en Santa Lucía.