El procedimiento ocurrió en Rawson y terminó con el secuestro del rodado. La Justicia de Niñez y Adolescencia ahora busca establecer su procedencia.

Un adolescente de 15 años fue interceptado este miércoles 18 de noviembre en Rawson cuando circulaba a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas en una moto. El control derivó en la detección de una presunta adulteración en la numeración del cuadro del rodado. La moto quedó secuestrada por orden judicial.

El episodio ocurrió cerca de las 18:30 en la intersección de calles Lemos y 5. Según el informe policial al que accedió Telesol Diario, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur realizaban recorridas preventivas cuando observaron al motociclista y lograron detenerlo a pocos metros. Al requerirle la documentación, el joven no presentó papeles del vehículo.

Hallazgo en la inspección

Durante la revisión del rodado, los uniformados advirtieron que la numeración del cuadro presentaba signos de desgaste, aparentemente producto de un limado, de acuerdo con la información policial. Ese dato abrió la sospecha sobre la identificación original de la moto y motivó la intervención de la Justicia de Niñez y Adolescencia. La constatación de una posible adulteración no fue presentada como peritaje definitivo en el parte difundido.

Ante el hallazgo, los efectivos realizaron una consulta con el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La jueza interviniente, Julia Camus, dispuso el secuestro de la moto y ordenó su traslado a la comisaría jurisdiccional. Además, se iniciaron actuaciones para establecer la procedencia del rodado y se dispuso notificar al progenitor del adolescente.

Próximos pasos

El menor debía ser entregado a su responsable legal, según lo dispuesto en la causa. En paralelo, la investigación buscará determinar de dónde salió la moto y cuál es su verdadera procedencia. Ese punto será central para establecer si el vehículo tiene origen lícito o si existió alguna irregularidad en su identificación.