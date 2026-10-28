La Policía detuvo a un joven de 22 años en Rivadavia tras un allanamiento ordenado por la Justicia. En la vivienda hallaron un arma casera desarmada y cartuchos, además de un celular.

Un procedimiento policial en el departamento Rivadavia terminó con la aprehensión de un joven de 22 años y el secuestro de un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, junto con municiones. La medida se cumplió en una vivienda del barrio Marquesado III y fue ordenada por la Justicia.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 30ma, dependiente de la Departamental 7, en cumplimiento de un mandato judicial emitido originalmente por la UFI Genérica. En la primera instancia de la requisa, los efectivos encontraron un teléfono celular marca Motorola, que era el objetivo inicial de la medida.

Hallazgo en la vivienda

Según el parte policial, el procedimiento cambió de alcance cuando el sospechoso, de apellido Robledo, ingresó a su habitación para cambiarse de ropa. En ese momento, los uniformados observaron dentro de un ropero un arma tipo “tumbera”, desarmada en dos partes, junto con dos municiones de colores verde y rojo. El hallazgo motivó la intervención inmediata del ayudante fiscal de turno de la UFI de Flagrancia.

Intervención judicial

Ante la aparición de los elementos, se convocó también a personal de Criminalística, que realizó el registro fotográfico y el levantamiento de los objetos secuestrados. La causa quedó caratulada como Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, mientras que el joven permaneció aprehendido a disposición de la Justicia. El expediente seguirá ahora en la órbita de Flagrancia, donde se definirán los pasos procesales siguientes.