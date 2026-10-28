La motocicleta fue sustraída en la vía pública de San Martín y recuperada por la Policía después de una persecución hacia Alto de Sierra . El sospechoso escapó a pie y sigue siendo buscado.

Una motocicleta fue robada frente a una peluquería en San Martín y recuperada minutos después por la Policía, tras un operativo que incluyó una persecución hacia Alto de Sierra. El hecho ocurrió en la vía pública y terminó con el sospechoso fugado a pie, según los datos informados.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el rodado estaba estacionado en la puerta de un local comercial cuando fue sustraído. Tras el alerta, los efectivos desplegaron un operativo en la zona y detectaron la motocicleta en movimiento. La secuencia derivó en una breve persecución por calles del departamento.

Según la información disponible, el conductor emprendió la huida a alta velocidad en dirección a Alto de Sierra. Ante la presión policial, abandonó el vehículo y continuó la fuga a pie, internándose en la zona. El rodado quedó en poder de la fuerza de seguridad, que logró restituirlo tras el procedimiento.

Investigación en curso

Las tareas policiales continúan para identificar y localizar al sospechoso. Por el momento, no se informaron detenciones ni se difundieron mayores datos sobre la persona que escapó. El caso se mantiene en etapa de investigación, mientras se intenta establecer la mecánica completa del robo y el recorrido realizado durante la fuga.