La jueza Flavia Allende dispuso un mes de preventiva en el Penal de Chimbas. La causa tendrá 12 meses de investigación y sigue bajo reserva.

La jueza de garantías Flavia Allende resolvió en una audiencia clave la situación procesal de los implicados en la causa por el abuso sexual denunciado por una adolescente de 14 años, ocurrido durante la madrugada del sábado en una finca de calle 9, en Médano de Oro, Rawson.

El principal sospechoso, Dylan Bunda, de 18 años, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La magistrada dispuso que cumpla un mes de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, en el Penal de Chimbas, mientras que el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) quedó fijado en 12 meses.

Segundo implicado En la misma resolución, la Justicia determinó que un segundo joven, identificado como Lautaro Rivas, permanezca vinculado al expediente en carácter de investigado. Esa definición deja abierta la continuidad de las diligencias para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados en el hecho denunciado.

Según la presentación radicada ante la UFI ANIVI, la víctima había asistido a una fiesta clandestina junto con sus amigas y luego fue llevada por Bunda a un descampado cercano, donde se habría producido la agresión pese a su resistencia. La denuncia también indica que el episodio fue registrado con teléfonos celulares por terceros presentes en las inmediaciones.

Pruebas y medidas La investigación avanzó con allanamientos domiciliarios y el secuestro de dispositivos móviles para peritar las imágenes, consideradas prueba central en el expediente. La causa continúa bajo estricta reserva y, con el plazo de IPP ya fijado, el próximo tramo dependerá del análisis de esos elementos y de las restantes medidas de prueba que ordene la fiscalía.