Axel Ramos recibió tres años de prisión condicional en un juicio abreviado por abuso sexual. También quedó prohibido de acercarse o contactar a la víctima.

Un hombre de 21 años fue condenado este miércoles a tres años de prisión condicional en un juicio abreviado por abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de una adolescente de 14 años, que quedó embarazada a raíz del hecho. La resolución le permitirá no ingresar al Penal de Chimbas, ya que no registra antecedentes penales.

El condenado es Axel Ramos, denunciado en mayo de este año por la madre de la víctima. Según la investigación, los abusos habrían ocurrido entre el 8 y el 29 de abril, fecha en la que la mujer tomó conocimiento del embarazo de su hija. La causa avanzó a partir de esa presentación y de los estudios forenses incorporados al expediente.

De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el episodio se produjo durante una fiesta en una vivienda de Chimbas. En ese contexto, Ramos habría insistido a la adolescente para mantener relaciones sexuales y le habría dicho que iba a “enseñarle”. Esa reconstrucción quedó asentada en la investigación y fue parte del acuerdo alcanzado en sede judicial.

Medidas restrictivas

La adolescente se sometió a un aborto para no continuar con el embarazo no deseado, según se informó durante la audiencia. Además de la pena condicional, el juez impuso restricciones por el mismo plazo de la condena. Entre ellas figuran la prohibición de acercamiento a la víctima y la prohibición de contacto por cualquier medio, incluidas las redes sociales.

La audiencia estuvo a cargo del juez Alberto Caballero, mientras que la defensa de Ramos fue ejercida por Eduardo Sait. El juicio abreviado permitió cerrar el proceso sin debate oral, con una pena de cumplimiento condicional y medidas vigentes durante tres años.