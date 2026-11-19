La denuncia llegó a la Unidad Fiscal ANIVI y activó una causa en la Comisaría 6ta. El sospechoso no fue identificado y la investigación sigue abierta.

Una denuncia por presuntos tocamientos a una nena de 11 años derivó en una investigación judicial en Rawson, con intervención de la Comisaría 6ta y de la Unidad Fiscal ANIVI. Según el relato difundido por Telesol Diario, la menor habría dicho que el padrastro de unas amiguitas le tocaba sus partes íntimas y le mostraba imágenes de contenido sexual.

De acuerdo con esa misma versión, el episodio habría ocurrido en el barrio donde vive la familia y la niña habría agregado que no sería la primera vez que atravesaba una situación similar. Ese dato amplió el alcance de la denuncia y puso bajo revisión si los hechos pudieron repetirse en el tiempo, extremo que deberá ser verificado por la investigación en curso.

Intervención fiscal

La denuncia fue trasladada a la Unidad Fiscal ANIVI, que abrió actuaciones para reconstruir lo sucedido, establecer desde cuándo habrían ocurrido los episodios y determinar eventuales responsabilidades. Por el momento, no se informó una imputación formal ni una carátula distinta de la pesquisa por presuntos tocamientos y exhibición de contenido sexual a una menor.

La causa quedó en etapa de instrucción y, según lo informado, el hombre señalado no fue identificado por las fuentes. También se indicó que permanece licenciado mientras avanzan las actuaciones judiciales, aunque esa situación no modifica la presunción de inocencia ni reemplaza la verificación judicial de los hechos denunciados.

Reacción barrial

La revelación generó una reacción inmediata entre familiares y vecinos, que, siempre según la información aportada, habrían atacado a golpes al sospechoso en señal de repudio. Ese episodio quedó al margen de la investigación principal, que ahora debe precisar qué ocurrió, desde cuándo y con qué elementos probatorios cuenta la fiscalía.

Por el momento, el dato procesal más relevante es que la causa continúa abierta y bajo análisis de la Unidad Fiscal ANIVI. El avance de las medidas judiciales será el elemento que permita definir si hubo hechos reiterados y cuál será la calificación legal final del caso.