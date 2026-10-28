El operativo fue sobre la Ruta Nacional 141, en Vallecito. La Justicia Federal investiga el origen del dinero por presunto lavado de activos.

Un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 141 terminó con el secuestro de más de $120 millones en efectivo, una camioneta y dos teléfonos celulares. El procedimiento se realizó en el paraje Vallecito, en Caucete, a la altura del kilómetro 179, cuando un vehículo que viajaba desde Catamarca hacia San Juan fue interceptado por los efectivos.

Según fuentes oficiales, durante la inspección se detectó una suma de dinero en moneda nacional cuyo origen no habría sido justificado. Ante esa situación, intervino la autoridad judicial de turno y se abrió una causa por presunto lavado de activos, figura que refiere al ocultamiento del origen ilícito de fondos para presentarlos como legítimos. La investigación quedó en el ámbito de la Justicia Federal.

Qué secuestraron

Las autoridades incautaron la totalidad del efectivo hallado, que superaba los $120.000.000. También quedó secuestrada una camioneta Volkswagen Amarok, en la que se trasladaban el conductor y su acompañante. Además, se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de ambos ocupantes para avanzar en las medidas de prueba.

La línea de investigación

La pesquisa busca establecer de dónde provienen los fondos y si existió alguna maniobra delictiva vinculada con su traslado. El expediente quedó abierto por presunto lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal. Por el momento, no trascendieron imputaciones formales ni otras medidas procesales.

La causa continúa en trámite y la variable central a seguir será la determinación del origen del dinero, además de la eventual vinculación entre los ocupantes del vehículo y los fondos secuestrados. También quedará bajo análisis la información que surja de los teléfonos incautados y de la documentación que pueda incorporarse al expediente.