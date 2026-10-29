Dos personas fueron detenidas en operativos del Departamento Drogas Ilegales D-5 con apoyo del GERAS. La causa quedó en la Justicia Federal por presunta infracción a la ley de estupefacientes.

El Departamento Drogas Ilegales D-5, con colaboración del Grupo Táctico GERAS, realizó dos allanamientos en Rawson, uno de ellos en Barrio Ansilta, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes. En los procedimientos se secuestró sustancia compactada que dio resultado positivo para cocaína, además de más de 3,5 millones de pesos en efectivo. También fueron incautadas una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

Investigación por narcomenudeo Según la pesquisa, la venta de estupefacientes estaba a cargo de un hombre de 26 años y de su pareja, también de 26 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, norma que regula los delitos vinculados con la producción, tenencia, tráfico y comercialización de drogas. La imputación surge de la investigación policial y no implica, por sí sola, una condena.

Origen de la causa Desde la fuerza señalaron que el expediente se inició a partir de llamados anónimos a la línea gratuita 0800 222 2102. Ese canal es el que la institución promueve para denunciar hechos vinculados con estupefacientes, según la comunicación oficial difundida tras los operativos. La referencia a llamados previos permite reconstruir el inicio de la pesquisa y el recorrido que derivó en las medidas judiciales ejecutadas en Rawson.

Contexto operativo La fuerza también indicó que la zona donde se efectuó la medida es hostil a la presencia policial, aunque esa afirmación forma parte del reporte institucional y no fue acompañada en el parte por datos adicionales. En este tipo de causas, el secuestro de dinero, balanzas y teléfonos suele ser considerado evidencia de una estructura de fraccionamiento y comercialización, extremo que deberá ser valorado en sede judicial. El avance del expediente dependerá ahora de las medidas procesales que disponga la Justicia Federal.

Próximos pasos Con los dos detenidos a disposición del fuero federal, la causa queda sujeta a la definición de la fiscalía y del tribunal interviniente sobre eventuales imputaciones, pericias y análisis del material secuestrado. El dato inmediato es que los allanamientos permitieron retirar de circulación cocaína, dinero en efectivo y elementos de corte y pesaje en un sector de Rawson señalado por la propia fuerza como complejo para el trabajo policial.