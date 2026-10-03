Dos hombres quedaron detenidos en Sarmiento tras un control de Gendarmería en la Ruta Nacional 40. La droga era trasladada en un auto desde Mendoza hacia San Juan.

Un control de rutina sobre la Ruta Nacional 40, en Sarmiento, terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de 7 kilos con 498 gramos de cocaína que eran trasladados en un automóvil desde Mendoza hacia San Juan.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional, quienes interceptaron un Citroën C4 que circulaba de sur a norte, a la altura del kilómetro 3.379. La intervención se produjo en el marco de un control vehicular sobre una traza nacional de alto tránsito para el ingreso a la provincia.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados recurrieron a un binomio cinotécnico, es decir, un equipo integrado por un guía y un perro entrenado para detectar sustancias. El animal recorrió el habitáculo y marcó una zona ubicada en los asientos traseros, lo que llevó a los agentes a profundizar la requisa.

A partir de esa señal, los gendarmes encontraron siete paquetes rectangulares envueltos con cinta amarilla. En su interior había una sustancia pulverulenta de color blanco, que luego fue sometida a una prueba de campo mediante el sistema EPOD, con resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Posteriormente, el pesaje oficial determinó el volumen total del cargamento.

Tras el hallazgo, el estupefaciente quedó secuestrado y a disposición de la Justicia Federal. Además, por disposición de las autoridades intervinientes, se ordenó el secuestro del automóvil y de distintos dispositivos considerados de interés para la investigación. Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos e incomunicados, mientras se investiga su presunta vinculación con una infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

La causa quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las circunstancias del traslado de la droga y la responsabilidad de los dos detenidos. Por el momento, no se informaron mayores precisiones sobre la imputación ni sobre eventuales derivaciones procesales, que dependerán de las medidas que adopte la fiscalía en las próximas horas.