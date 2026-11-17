Un joven de 19 años fue detenido tras sustraer un Samsung Note 20 en un ciber de Capital. Una policía lo detectó y pidió apoyo para reducirlo.

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas en el microcentro de Capital tras robarle el celular a un cliente de un ciber ubicado en calle General Acha 367 Sur, entre Santa Fe y Rivadavia. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, luego de una persecución por la zona céntrica. Según la información policial, el sospechoso fue identificado como Omar Gerardo Castro Espina, de Chimbas.

El hecho ocurrió en Zona Gamers, donde se encontraba un joven de 24 años. Fuentes policiales informaron a Telesol Diario que Castro Espina le habría sustraído un Samsung Note 20 y luego salió del local. La denuncia fue comunicada al 911, lo que activó la búsqueda en el área céntrica. La secuencia derivó en una intervención inmediata sobre una de las zonas de mayor circulación peatonal de la ciudad.

Detección y persecución

La primera en advertir al sospechoso fue la agente Milagros Castro, quien lo observó caminando por la esquina de Rivadavia y avenida Rioja, según detalló la Policía. A partir de ese aviso, Castro Espina enfiló hacia el Este y se pidió apoyo a otros efectivos. Un policía motorizado llegó al lugar y logró atraparlo tras la persecución por el microcentro.

Secuestro del teléfono

Durante la requisa, los uniformados encontraron el celular robado en poder del detenido. Minutos después apareció el propietario del aparato y lo reconoció, de acuerdo con el parte policial. La recuperación del dispositivo permitió cerrar el procedimiento en el lugar, sin que se informaran otros daños o personas lesionadas. El caso quedó bajo intervención de Flagrancia.

Situación procesal

Por orden de Flagrancia, Castro Espina quedó detenido por el delito de tentativa de hurto, informó la Policía. La carátula mencionada por la fuerza se vincula con un intento de sustracción que no llegó a consumarse por completo, según la versión oficial difundida. La continuidad del expediente dependerá de las actuaciones que se desarrollen en el fuero correspondiente y de la individualización de la responsabilidad penal del acusado.