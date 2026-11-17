El caso quedó en UFI Flagrancia como hurto agravado por escalamiento, en grado de tentativa. La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 y una recorrida por dos calles de Rawson.

Un hombre de 42 años fue aprehendido en Rawson luego de ser señalado por sustraer un paquete de listones de madera de 2,50 metros de largo de un corralón. El caso quedó caratulado como hurto agravado por escalamiento, en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia. La aprehensión se produjo en flagrancia, es decir, en el momento o inmediatamente después del hecho.

Según el parte policial, personal de la fuerza fue alertado de que un masculino habría sustraído efectos de una maderera. En recorridas por calle Zapiola y O’Higgins, los efectivos observaron a un sujeto con las características aportadas, que trasladaba un paquete de listones de madera sobre los hombros. La secuencia permitió ubicarlo a partir de la descripción inicial y del hallazgo de los elementos en su poder.

Al ser entrevistado y consultado sobre la procedencia de los listones, el hombre no pudo acreditar que fueran de su propiedad. De acuerdo con la información oficial, en ese momento se ofuscó con el personal actuante. Ese dato fue incorporado al procedimiento, aunque no modifica la condición procesal del caso, que sigue bajo análisis judicial.

Testimonio incorporado En el lugar se presentó un joven de 24 años, quien dijo haber realizado el llamado al 911. También informó que, mientras caminaba por la vereda norte de calle República del Líbano, antes de Soldado Argentino, vio al masculino ingresar al local tras escalar el cierre perimetral y salir luego con el paquete de listones. Esa versión fue la que dio origen al aviso a la policía y a la posterior intervención en la zona.

La causa quedó en trámite bajo la figura de tentativa, lo que implica que el hecho no habría llegado a consumarse en su totalidad. La definición procesal dependerá de las actuaciones de la UFI Flagrancia y de la valoración de los elementos reunidos en el procedimiento. Por el momento, el dato relevante es que el sospechoso quedó aprehendido y el expediente sigue su curso judicial.