Gendarmería halló la droga oculta en el filtro de aire de un camión sobre la Ruta Nacional 34. El Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero ordenó la detención del chofer.

Un control de rutina sobre la Ruta Nacional 34 derivó en el secuestro de 7 kilos 450 gramos de pasta base de cocaína ocultos en el filtro de aire de un camión que provenía de Bolivia.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Vial “Pinto”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, durante tareas de prevención y seguridad vial a la altura de Real Sayana. Según el parte oficial, el vehículo era un camión de cargas internacional conducido por un hombre mayor de edad, de nacionalidad boliviana, que había partido desde Villazón.

Inspección del vehículo

Durante la verificación física y documentológica, los gendarmes detectaron un compartimiento en la parte externa y posterior de la cabina. Allí estaba alojado el filtro de aire del rodado, sin la tapa de seguridad, una anomalía que motivó la sospecha de una posible maniobra de ocultamiento de sustancias ilícitas. En presencia de testigos, solicitaron al conductor que levantara la cabina mediante el cricket hidráulico y constataron que el filtro presentaba modificaciones y contenía un cilindro metálico.

Con autorización del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, los efectivos desajustaron las tuercas metálicas ubicadas en los extremos del cilindro. Al abrirlo, encontraron una sustancia compacta de color ocre. El personal de Criminalística y Estudios Forenses aplicó las pruebas de orientación de campo Narcotest, que confirmaron que se trataba de pasta base de cocaína.

Intervención judicial

El pesaje final arrojó 7 kilos 450 gramos. Tras ser informado del resultado, el magistrado interviniente dispuso la detención del conductor de nacionalidad boliviana y el decomiso de la droga, el camión y otros elementos considerados de interés para la causa. En el operativo también colaboró personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La causa quedó a disposición de la justicia federal de Santiago del Estero, mientras se mantienen secuestrados el transporte y la sustancia incautada como evidencia del procedimiento.