El vehículo fue hallado horas después en un callejón interno de la propiedad. A la víctima le habían sustraído el estéreo y la causa quedó en investigación.

Una mujer de 70 años sufrió el robo de su Volkswagen Gol en una propiedad de San Martín, en inmediaciones de Cruz Godoy y Cortínez. Según la denuncia, el vehículo había quedado estacionado junto a un galpón, con las llaves puestas, mientras la propietaria permanecía dentro de su vivienda. El hecho quedó en manos de la Justicia para intentar establecer cómo accedieron los autores al rodado y en qué circunstancias se produjo la sustracción.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, Teresa Isabel Calivar había recorrido su finca alrededor de las 19 y, al regresar, dejó el automóvil en ese sector del predio. En el interior del vehículo había una bolsa con herramientas de mano en el asiento trasero. La situación fue advertida recién cerca de las 22:15, cuando la mujer escuchó ladrar a sus perros mientras miraba televisión y salió a verificar qué ocurría.

Al comprobar que el auto ya no estaba donde lo había dejado, la víctima dio aviso a la Policía. Personal de la Unidad Ceferino realizó recorridas por la zona durante la noche y encontró el rodado abandonado en uno de los callejones internos de la misma finca. El hallazgo permitió recuperar el vehículo pocas horas después del robo, aunque con daños vinculados al ingreso de terceros.

Constataciones policiales Al inspeccionar el Volkswagen Gol, los efectivos constataron que la puerta del acompañante estaba abierta y que faltaba el estéreo. No encontraron a los responsables en el lugar. La intervención inicial de la fuerza permitió preservar el vehículo, pero no aportó todavía la identificación de los autores ni la recuperación de los elementos sustraídos.

Investigación en curso La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las pericias correspondientes para avanzar en la identificación de los responsables. Por el momento, no se informaron detenciones. El expediente continúa abierto y la línea de trabajo apunta a reunir indicios sobre el ingreso al predio, el traslado del auto y la sustracción del estéreo.