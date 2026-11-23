Los tres hombres que permanecían prófugos por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, se entregaron con su abogado y quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal. El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, cuando la víctima recibió un disparo en el cuello.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, los presentados ante las autoridades son Isaías Jorge Díaz, de 21 años, señalado como el presunto autor material del disparo; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45; y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37. Los investigadores aclararon además una imprecisión inicial: en las primeras horas posteriores al hecho se había informado que el acompañante mayor era hermano del presunto homicida, pero luego se confirmó que se trata de su tío. En el expediente, tanto el padre como el tío aparecen señalados como partícipes del hecho.

La reconstrucción inicial

De acuerdo con la reconstrucción preliminar que manejan los pesquisas, el episodio tuvo un antecedente horas antes durante los festejos por el campeonato de Boca en la Plaza 25 de Mayo. En ese lugar, ambos grupos habrían protagonizado un primer cruce que no cerró las diferencias. Más tarde, los tres integrantes de la familia Díaz, oriundos de las inmediaciones del lugar del crimen, se presentaron en el domicilio donde se encontraba Gil Carrizo junto a un amigo y otros jóvenes.

En esa vivienda se produjo una gresca que comenzó con golpes de puño en el ingreso y se trasladó al patio. En medio del enfrentamiento, Isaías Jorge Díaz habría extraído un revólver, apuntado contra Gil Carrizo y efectuado el disparo que le impactó en el cuello. Después de la agresión, los tres hombres escaparon en un Fiat Palio color bordó con manchas blancas. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó alrededor de las 2 de la madrugada sin signos vitales.

La causa penal

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral. Tras el homicidio, la Fiscalía ordenó distintas medidas de prueba con intervención de Policía Científica y de la Brigada de Investigaciones. En paralelo, se realizaron allanamientos en el domicilio del presunto autor del disparo y en viviendas de familiares directos, aunque hasta ahora esos procedimientos habían dado resultado negativo.

Con la entrega de los tres sospechosos, junto a su representante Gabriel Rosales, la Fiscalía avanza en las diligencias para establecer con precisión el grado de participación penal de cada uno antes de la audiencia de formalización de la investigación. Ese paso procesal definirá la imputación concreta y las medidas que puedan adoptarse en adelante. Hasta entonces, la causa sigue bajo investigación y con los tres detenidos a disposición judicial.