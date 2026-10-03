Jorge Eduardo Torres quedó en libertad tras el siniestro en el que murió un adolescente de 13 años. La causa sigue abierta y la Justicia espera pericias accidentológicas.

El conductor del camión municipal involucrado en la muerte de un adolescente de 13 años en San Martín recuperó la libertad luego de permanecer detenido durante varias horas. La decisión se produjo mientras sigue la investigación por el siniestro vial ocurrido el jueves alrededor de las 11, sobre calle Laprida, metros antes de Belgrano. Por el momento, los primeros elementos incorporados a la causa no atribuyen una conducta responsable al camionero.

El hombre fue identificado como Jorge Eduardo Torres, quien conducía un vehículo perteneciente a la Municipalidad de San Martín al momento del hecho. Tras el impacto, el camión quedó secuestrado y Torres fue trasladado para cumplir con las medidas de rigor. También se le practicaron controles de alcoholemia y de consumo de estupefacientes: el alcotest arrojó 0,00 g/l y el examen descartó consumo de drogas.

Primeros testimonios

La situación procesal del conductor comenzó a definirse a partir de los testimonios reunidos por los investigadores. Según explicó el fiscal Iván Grassi, fueron entrevistadas personas que circulaban en sentido contrario y observaron la secuencia del accidente. Esos dichos aportaron una hipótesis preliminar sobre la mecánica del siniestro, todavía sujeta a verificación judicial.

De acuerdo con esa reconstrucción inicial, el adolescente circulaba en bicicleta en el mismo sentido que el camión y habría iniciado un giro hacia la izquierda cuando Torres realizaba la maniobra de sobrepaso. En esa secuencia, el vehículo se habría abierto hacia el centro de la calzada para superar al ciclista y se produjo el impacto. El adolescente terminó debajo de las ruedas traseras del camión y murió en el lugar.

Pericias pendientes

Aunque esos elementos permitieron que el camionero recuperara la libertad, la investigación no está cerrada. El camión permanece secuestrado y será sometido a pericias accidentológicas, que deberán precisar velocidades, trayectorias, punto de impacto y demás circunstancias del hecho. Ese análisis será central para determinar si existió o no responsabilidad penal del conductor.

Por ahora, la causa avanza con una conclusión provisoria: Jorge Eduardo Torres está en libertad y la Justicia espera los estudios técnicos para establecer con mayor precisión qué ocurrió en los instantes previos al choque. La definición de la responsabilidad dependerá de esas pruebas y de la evaluación final del expediente.