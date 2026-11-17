La Justicia le otorgó suspensión de juicio a prueba por un año. Debe pagar $60.000, hacer tareas comunitarias y cumplir otras reglas.

Un imputado evitó la prisión tras la concesión de la suspensión de juicio a prueba por 1 año, en una causa por daño y robo en un local de indumentaria deportiva de Albardón. La medida fue dispuesta luego de un hecho ocurrido el 16 de agosto de 2026, alrededor de las 6:40, en la zona de Las Lomitas.

Según la investigación, el acusado rompió la puerta de vidrio del comercio con un elemento contundente e ingresó al lugar. Una vez adentro, sustrajo aproximadamente 20 remeras de distintos colores y talles, para luego retirarse. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, un elemento que integró la pesquisa fiscal.

La suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation, implica que el proceso penal queda en pausa bajo condiciones fijadas por la Justicia. En este caso, se estableció una reparación económica simbólica de $60.000, la realización de 60 horas de tareas comunitarias durante seis meses y la asistencia a un taller frente al consumo problemático. Además, se dispuso la prohibición de acercamiento a la víctima.

Intervención fiscal La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Paula Carena, junto con los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y Juan Manuel García Castrillón, y el auxiliar Franco Juárez. La resolución evita, por ahora, una condena efectiva y deja sujeto el caso al cumplimiento de las condiciones impuestas durante el plazo fijado.

Si el imputado incumple las obligaciones establecidas, la suspensión puede ser revocada y la causa retomar su curso penal. El seguimiento del expediente dependerá de la verificación de esas pautas durante el año de vigencia de la medida.