La decisión respondió a un planteo de los abogados de los ex presidentes de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes cuestionaron el accionar judicial y solicitaron la nulidad de las actuaciones. En la causa hay 11 imputados, entre ellos el exgobernador y actual senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.

En el marco de la audiencia que se desarrolla por la causa del Acueducto Gran Tulum, la jueza de Garantías Mónica Lucero hizo lugar al planteo presentado por las defensas de los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes solicitaron que se declare la nulidad de todo lo actuado en la investigación por presuntas irregularidades en la obra.

El pedido fue presentado por los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair, representantes de las defensas, quienes previamente habían recusado a la magistrada. Entre los argumentos expuestos, señalaron la existencia de un supuesto vínculo de Lucero con un exintegrante de OSSE que también podría quedar bajo investigación, además de denunciar dificultades para acceder al expediente.

Sin embargo, la jueza rechazó la recusación y decidió continuar al frente de la causa. Ahora, con la resolución favorable al planteo de las defensas, la investigación suma un nuevo capítulo judicial que podría tener importantes consecuencias para el desarrollo del proceso.

La causa del Acueducto Gran Tulum cuenta con 11 imputados, entre los que se encuentran el actual senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el actual diputado nacional Cristian Andino, además de otros exfuncionarios y personas vinculadas a la ejecución de la obra.