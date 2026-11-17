El abogado de las defensas de los exfuncionarios de OSSE señaló que el planteo había sido presentado el 4 de octubre y cuestionó que existen puntos poco claros en la decisión de la jueza Mónica Lucero. Además, sostuvo que hay una selección selectiva de los imputados y que faltan personas que deberían ser investigadas.

Tras la decisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero de hacer lugar al planteo de nulidad presentado por las defensas en la causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, el abogado Nasser Uzair adelantó que podrían apelar algunos aspectos de la resolución.

En declaraciones posteriores a la audiencia, Uzair aclaró que el pedido de nulidad había sido presentado el pasado 4 de octubre y que recién obtuvo una respuesta este martes. Si bien valoró que la magistrada hiciera lugar al planteo, advirtió que existen cuestiones de la resolución con las que no están de acuerdo.

"Hay algunas cuestiones que entendemos que son erróneas de la resolución. No conocemos los fundamentos, más allá de que hace lugar a nuestro planteo de nulidad", expresó el letrado.

En ese sentido, explicó que esperarán conocer en detalle los argumentos de la jueza para definir los próximos pasos, aunque anticipó que hay aspectos que consideran susceptibles de apelación. "Creemos que hay ciertas cuestiones que vamos a apelar. La nulidad debe partir de otra fecha y hay otras cuestiones que son muy técnicas", sostuvo.

Por otra parte, Uzair cuestionó el desarrollo de la investigación y planteó que existen personas que deberían formar parte de las pesquisas y que, según su postura, no fueron alcanzadas por la imputación.

"Este es un proceso donde existe una especie de selección imputativa selectiva. Faltan personas que deben ser investigadas", afirmó.



