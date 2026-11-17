El Tribunal Colegiado impuso prisión efectiva y ordenó la preventiva hasta que la sentencia quede firme. La causa se tramitó por juicio abreviado.

Un hombre recibió una condena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual contra una nena que, según la investigación judicial, fue víctima de hechos ocurridos entre los 4 y los 12 años. La sentencia fue dictada este martes en Tribunales mediante juicio abreviado.

De acuerdo con fuentes judiciales, los episodios se habrían producido durante varios años en distintos domicilios del departamento Caucete, en el marco de convivencia familiar con el acusado. La causa se activó cuando la víctima pudo contar lo sucedido en el ámbito escolar, lo que derivó en la intervención de las autoridades y en la denuncia ante la UFI ANIVI.

La investigación reunió elementos probatorios que permitieron avanzar hacia una resolución judicial sin llegar al debate oral y público. Antes de esa instancia, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y el acusado acordaron resolver el expediente por la vía abreviada. El Tribunal Colegiado, por unanimidad, lo declaró culpable de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por la situación de convivencia con la víctima.

Intervinientes La investigación estuvo a cargo de la fiscal Dra. Valentina Bucciarelli, junto con los ayudantes fiscales Dr. Fernando Guerrero, Dr. Nahuel Ibazeta y Dra. Luciana Fasoli, además de la colaboradora Dra. Rocío Toledo. La identificación de los funcionarios quedó asentada en el trámite judicial informado.

Situación procesal El tribunal también dispuso la prisión preventiva del condenado en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia adquiera firmeza. Ese paso deja pendiente la etapa de ejecución de la pena, sujeta a los plazos procesales y a las eventuales presentaciones de las partes.