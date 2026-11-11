El hecho ocurrió en Villa Krause y fue descubierto este lunes por la mañana. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un comercio de Villa Krause, en Rawson, fue blanco de un robo en el que delincuentes ingresaron tras hacer un boquete en el techo y se llevaron más de 20 pares de zapatillas. Según la denuncia, la mercadería sustraída fue valuada en aproximadamente $2.000.000.

El hecho quedó al descubierto este lunes 9 de noviembre, cerca de las 10, cuando el propietario, identificado como Manuel Dávila, volvió al local para reanudar la atención al público y encontró el negocio violentado. La secuencia expone una modalidad de ingreso que evitó forzar accesos visibles y permitió a los autores actuar mientras el comercio permanecía cerrado.

De acuerdo con la presentación radicada en la Comisaría 6ª, Dávila había cerrado el establecimiento el sábado alrededor de las 22. Durante ese lapso, personas no identificadas habrían aprovechado la ausencia de actividad para entrar por el techo y recorrer el interior del local. Al revisar el lugar, el comerciante constató el faltante del calzado y estimó las pérdidas económicas en dos millones de pesos.

Investigación en curso El comercio está ubicado sobre boulevard Sarmiento, en una zona comercial de Villa Krause, aunque por el momento no trascendieron precisiones sobre otros daños materiales ocasionados durante el ingreso. La causa tomó intervención de efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur y del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberán impulsar las medidas para determinar cómo se produjo el robo e identificar a los responsables.

Por ahora, la principal variable pendiente es el avance de las pericias y de las tareas investigativas sobre el punto de ingreso al local. También resta determinar si hubo registros de cámaras en la zona o rastros útiles para reconstruir el recorrido de los autores dentro del comercio.