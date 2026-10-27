Una joven de 18 años fue asaltada en el barrio Teresa de Calcuta. El sospechoso intentó hacerse pasar por menor, pero fue identificado y trasladado al CAD.

Un asalto a mano armada ocurrido a las 17:05 en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, terminó con un sospechoso detenido y la bicicleta robada restituida a su propietaria, informaron fuentes policiales a Telesol Diario.

Según ese reporte, dos hombres abordaron a una joven de 18 años y, tras exhibir un arma de fuego, le sustrajeron una bicicleta MTB rodado 29, color naranja, marca Eurobike. La víctima aportó además la descripción de la vestimenta de los atacantes, dato que permitió orientar el operativo posterior.

Operativo cerrojo Efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y del Comando Radioeléctrico Sur realizaban patrullajes de rutina cuando fueron alertados por la vecina en la Manzana M. Con la información brindada, iniciaron un rastrillaje y, a la altura de la Manzana N, divisaron a uno de los sospechosos circulando en el rodado sustraído. Al notar la presencia policial, arrojó la bicicleta y una campera negra con detalles blancos, y escapó a pie.

El sujeto fue interceptado y reducido a pocos metros. En ese momento, intentó confundir a los efectivos al afirmar que era menor de edad, pero luego se corroboró que tenía 27 años. La Policía lo identificó como Uriel Alexis Usuna Córdoba, con domicilio en Villa Las Mercedes.

Ante esa situación, se dio intervención al titular del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. El magistrado dispuso la restitución inmediata de la bicicleta a su propietaria y ordenó el traslado del sospechoso al Centro de Admisión y Derivación (CAD) para constatar su identidad y cumplir las medidas de rigor. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma.