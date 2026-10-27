Una pasajera difundió un video de un conductor de la Red Tulum en Capital. La práctica está prohibida por normas nacionales y provinciales.

Una pasajera denunció que un chofer de la Línea B de la Red Tulum fumaba mientras conducía por el centro de San Juan. La presentación fue acompañada por un video difundido por Telesol Diario, en el que se observa al conductor con un cigarrillo dentro de la unidad.

El caso vuelve a poner en primer plano la ley 26.687, que regula el control del tabaco en Argentina. En su artículo 23 prohíbe fumar en medios de transporte público de pasajeros, como trenes, subtes, aviones y colectivos, además de sus estaciones y de otros espacios de acceso público. La norma alcanza también a lugares de trabajo cerrados, tanto del ámbito público como privado.

En San Juan rige además la Ley N° 842-Q, originalmente Ley 7595, que ordena no fumar en el interior de locales de concurrencia pública, oficinas del Estado y colectivos. Según la denuncia difundida por Telesol Diario, la conducta observada en la unidad de la empresa Albardón se habría repetido durante el recorrido diario de esa línea.

La denuncia

La lectora que envió el material sostuvo que estaba cansada de esa situación y afirmó: “los choferes de la Línea B fuman manejando. No les importa nada me parece una falta de respeto grandísima”. La frase fue incorporada como parte de su reclamo y no constituye una verificación independiente del medio sobre la frecuencia de los hechos.

Las imágenes muestran al conductor mientras circula por el centro sanjuanino, en un contexto en el que la legislación vigente ya establece la prohibición de fumar en colectivos. A partir de esa denuncia, el punto relevante pasa por determinar si hubo intervención de la empresa, del organismo de control del transporte o de la autoridad sanitaria competente. Hasta el momento, el material difundido solo acredita la existencia del video y de la acusación de la pasajera.