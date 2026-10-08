La Policía busca a un hombre que habría golpeado y amenazado al chofer en Chimbas . El hecho ocurrió el miércoles al mediodía y terminó con la sustracción del teléfono.

Un chofer de Uber fue asaltado el último miércoles al mediodía en Chimbas, luego de llevar a un pasajero desde el barrio Los Andes hasta la Villa del Sur. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hombre que pidió el viaje habría fingido ser un cliente para emboscar al conductor y robarle el celular.

La víctima fue identificada por la fuerza como Carlos Deluigi, de 47 años. De acuerdo con la reconstrucción policial, Deluigi trabaja con un Fiat Cronos alquilado y recibió la notificación del viaje cuando estaba en actividad. Al llegar al barrio Los Andes, se encontró con un hombre que vestía jean azul, camisa de grafa y gorro de lana azul, descripto por voceros policiales como robusto, de tez morena y con poca barba.

El pasajero le indicó que quería ir hasta la Villa del Sur, ubicada al noroeste de avenida Benavídez y calle Colón. Siempre según la versión policial, al arribar a calle 1 de Julio le ordenó seguir por varias calles hasta un sector alejado de la villa, donde le preguntó si tenía cambio de $20.000 en efectivo. Ante la respuesta negativa, le pidió que el vuelto fuera transferido por Mercado Pago.

Golpes y amenaza armada Cuando el chofer sacó un celular Samsung A20 para concretar la operación y pidió el alias, el sujeto le habría pegado varias veces en la mano mientras le exigía: “¡Dame el teléfono!”. Fuentes policiales señalaron que Deluigi se negó en reiteradas ocasiones hasta que el asaltante le mostró el cañón de un arma de fuego. Recién entonces entregó el aparato, tras lo cual el agresor escapó del lugar.

La investigación quedó en manos de la Policía, que busca a un hombre con las características físicas descriptas por la víctima y los voceros consultados. Por el momento no se informó una detención ni otros elementos del caso, mientras se intenta establecer el recorrido exacto del viaje y la identidad del sospechoso. El episodio volvió a exponer la vulnerabilidad de los trabajadores que prestan servicios de traslado bajo demanda en zonas periféricas del Gran San Juan.

Seguimiento judicial No se difundieron datos sobre una eventual intervención fiscal ni sobre la carátula del hecho. La información disponible hasta ahora proviene de la reconstrucción policial y de la consulta realizada por Telesol Diario, por lo que cualquier atribución sobre el autor del robo permanece en el terreno de la investigación. El dato a seguir es si en las próximas horas se incorporan registros del viaje, cámaras o testimonios que permitan individualizar al sospechoso.