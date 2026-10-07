Gabriel Iván Reyna, de 18 años, fue acusado de romper la vidriera de Illumina y huir con prendas. La Justicia acordó una suspensión de juicio a prueba con tareas comunitarias.

Gabriel Iván Reyna, de 18 años, fue imputado por un robo cometido en el comercio Illumina, en Rivadavia, y terminó con una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. El caso quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo y de la ayudante fiscal Lucía Verón, quienes acordaron la salida alternativa al proceso. La medida evita que el joven ingrese al Servicio Penitenciario, aunque lo obliga a cumplir condiciones fijadas por la Justicia.

El hecho ocurrió a las 7 del domingo pasado, cuando Reyna, apodado “Ñoño”, arrojó una piedra de gran tamaño contra la vidriera del local y sustrajo varias prendas deportivas y urbanas. Según el relato incorporado al caso, escapó hacia el oeste antes de que se activaran las alarmas. Un vecino advirtió la secuencia, dio aviso al 911 y salió detrás del sospechoso.

Persecución y detención

En la persecución intervinieron patrullas de la Comisaría 13ra y del Comando Radioeléctrico Oeste. De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el sospechoso ingresó al Barrio Sierra del Marquesado, saltó un portón para desprenderse del botín y trepó una medianera hasta caer al patio de su propia casa. Al llegar los efectivos, la madre del joven abrió la puerta y señaló que hacía tres semanas que no aparecía por allí y que recién había ingresado agitado.

Al momento de ser reducido, Reyna llevaba puesta una camiseta de fútbol de Boca Juniors que, según la información del caso, había sustraído del comercio. El resto de las prendas robadas fue recuperado en el terreno contiguo. La secuencia quedó registrada como un robo en flagrancia, es decir, con intervención policial inmediata a partir de la comisión del hecho.

Salida alternativa

Pese a la evidencia reunida, la causa no avanzará a juicio oral por ahora debido al acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa. La suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation, implica que el proceso queda suspendido durante un período determinado si el imputado cumple las condiciones impuestas. En este caso, deberá realizar una reparación económica simbólica y cumplir 80 horas de tareas no remuneradas para el Estado.

La resolución deja abierto el seguimiento del cumplimiento de esas obligaciones durante el año fijado por la Justicia. Si las condiciones no se respetan, el expediente puede reactivarse. Por el momento, la causa queda vinculada a ese control y al cumplimiento de las tareas ordenadas.