La Policía halló el rodado en un descampado de Santa Lucía, sin asiento. El hecho quedó bajo investigación por robo agravado en poblado y en banda.

Un rastrillaje policial permitió recuperar una bicicleta que había sido robada a un joven de 18 años durante un ataque de cuatro hombres en Santa Lucía. El hallazgo se produjo en la madrugada de este jueves 19 de noviembre, en un descampado donde el rodado estaba oculto entre los yuyos.

La bicicleta es una Eurobike rodado 29, de color naranja con detalles grises y amarillos. Según el parte policial, fue localizada cerca de las 3:40 en calle Pelagio Luna, entre avenida Libertador y Sarmiento, por efectivos de la Unidad Operativa Barrio Balcarce y la Casilla Policial Pellegrini. Al momento del hallazgo, el rodado estaba sin asiento.

El robo ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 23:05, en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Santa María de Oro. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima circulaba con un grupo de amigos cuando fueron interceptados por cuatro hombres que comenzaron a golpearlos. En medio de la agresión, el joven descendió de la bicicleta para asistir a uno de sus amigos, que había recibido un golpe.

Intervención judicial Esa situación fue aprovechada por uno de los atacantes, que se apoderó del rodado y escapó en dirección norte. Los jóvenes intentaron perseguirlo, pero lo perdieron de vista cuando ingresó al barrio Itatí. Tras la denuncia, intervino la UFI Delitos Contra la Propiedad, que caratuló el hecho como robo agravado en poblado y en banda, una figura que contempla la participación de varias personas en un mismo hecho.

Estado de la causa Finalmente, el damnificado reconoció la bicicleta recuperada y pudo volver a tenerla por disposición judicial. La investigación continúa para esclarecer el episodio e identificar a los responsables. El dato que sigue pendiente para el expediente es la individualización de los cuatro agresores y la eventual recuperación del asiento faltante.