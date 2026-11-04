Una pareja fue detenida tras dañar un Fiat Uno y sustraer un celular, un estéreo y documentos. Intervino la UFI Flagrancia y quedó imputada por robo.

Una pareja fue detenida en la noche del martes en Chimbas luego de violentar un Fiat Uno estacionado frente al Servicio Penitenciario Provincial y sustraer un teléfono celular, el estéreo y documentación personal, informaron fuentes policiales a Telesol Diario.

El hecho ocurrió pasadas las 19 en la intersección de avenida Benavidez y calle Martín Fierro. Según el reporte policial, un patrullero del Comando Radioeléctrico Oeste advirtió la maniobra mientras efectivos del Servicio Penitenciario realizaban recorridas preventivas. En ese momento, alrededor de una decena de guardiacárceles salió en persecución de los sospechosos, que intentaban alejarse a la carrera.

Persecución y captura

La fuga se extendió por pocos metros hasta que un operativo cerrojo permitió reducir a los sospechosos en la vía pública. La Policía identificó a los detenidos como Renzo Miguel Hernández, de 33 años, domiciliado en la Villa Paula, y Celeste Denise Cortez, de 20 años, oriunda del Barrio Parque Rivadavia Norte. En medio de la huida, Hernández habría intentado desprenderse de un teléfono celular Samsung S21 y entregárselo a su cómplice para descartarlo, pero la maniobra fue frustrada por los agentes, de acuerdo con la versión oficial.

Daños y secuestro de elementos

Minutos después llegó al lugar la propietaria del vehículo, quien constató los daños en las puertas del auto. Los elementos sustraídos fueron recuperados durante la requisa realizada sobre los detenidos, según la información policial. La secuencia dejó además intervenidos a efectivos penitenciarios y policiales en un mismo procedimiento, frente a un establecimiento de máxima seguridad de la provincia.

Intervención fiscal

Al lugar concurrió el ayudante fiscal en turno de la UFI Flagrancia, Gustavo Mendoza, quien dispuso la apertura del Legajo N° 29/26, caratulado como robo. La pareja quedó detenida y alojada en los calabozos de la Comisaría 30ma, a la espera del procedimiento especial de Flagrancia, que define los pasos procesales inmediatos en hechos cometidos en flagrancia.

La causa quedó bajo esa vía de tramitación y, según el parte difundido, la situación procesal de los acusados se resolverá en las próximas instancias previstas por ese mecanismo. Por el momento, la imputación formal es por robo y la investigación continúa con los elementos secuestrados y la constatación de los daños en el vehículo.