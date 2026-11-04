El hecho ocurrió en la tarde del martes en Capital. La UFI Flagrancia intervino y el sospechoso quedó imputado por tentativa de hurto.

Un hombre fue detenido el martes por la tarde tras sustraer pertenencias de una directiva de la Escuela Laprida, ubicada sobre calle San Luis, entre Caseros y Güemes, en Capital. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el episodio ocurrió alrededor de las 17:45 dentro del sector de Dirección y derivó en la intervención de la Policía Ciclística.

De acuerdo con el parte policial, el sospechoso aprovechó un descuido en el interior de la oficina y se llevó un teléfono celular Samsung A55 blanco, una tarjeta SUBE y $2000 en efectivo, pertenecientes a una mujer de 47 años. Al advertir la maniobra, el director del establecimiento, de 57 años, junto con personal docente y de maestranza, lo retuvieron y lo encerraron en una oficina hasta la llegada de los uniformados.

En ese contexto, el hombre reaccionó con insultos y amenazas contra las autoridades escolares. Según la Policía, gritó: “Soy inimputable y en tres días voy a volver para romper todo el colegio”. La frase quedó incorporada al registro del procedimiento y fue una de las circunstancias consideradas al momento de la intervención policial.

Intervención judicial Minutos después arribaron efectivos de la División Policía Ciclística, que formalizaron la detención y realizaron un palpado de urgencia. En ese procedimiento hallaron entre los pliegues del pantalón la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, que fueron reconocidos en el acto por la damnificada. La situación fue informada a la UFI Flagrancia, que dispuso la presencia del ayudante fiscal David Peña en el establecimiento para coordinar las medidas legales.

El detenido fue identificado por fuentes policiales como Jacob Apolo Díaz, de 37 años, con domicilio en el Lote Hogar 15, en Chimbas. Tras la intervención de la fiscalía, fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 2da e imputado en el Legajo N° 110/26 bajo la carátula de tentativa de hurto. Además, quedó bajo análisis por las amenazas vertidas contra la institución educativa, según los datos policiales informados en el lugar.