Un hombre fue arrestado en La Bebida tras robar una mochila y huir dos kilómetros. La Policía informó que tenía pedidos de captura y una detención vigente por violencia de género.

Un hombre identificado como Luciano Ismael Mercado, de 30 años, fue detenido este martes por la noche en Rivadavia tras un arrebato en La Bebida, una persecución policial de casi dos kilómetros y el reconocimiento de la víctima en la puerta de la comisaría. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el sospechoso también registraba pedidos de captura y una orden de detención vigente por otra causa.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 en el interior del Barrio Cuyo, donde una vecina de 30 años fue abordada en la calle y despojada de una mochila negra con documentación personal. De acuerdo con la información policial, el autor escapó en una moto 110cc y el aviso ingresó a través del CISEM 911, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Persecución y detención Efectivos de la División GAM —Grupo de Acción Motorizada— localizaron al sospechoso a bordo de una motocicleta y con prendas grises que coincidían con la descripción aportada. Al advertir la presencia policial, el hombre aceleró y se inició una persecución que se extendió por casi dos kilómetros, hasta que las patrullas le cerraron el paso. Luego arrojó la moto sobre la calzada e intentó seguir la fuga a pie, pero fue reducido a los pocos metros.

Antecedentes judiciales Al verificar sus datos en la plataforma de informes policiales, los efectivos informaron que Mercado tenía dos pedidos de captura del Juzgado de Faltas y un pedido de detención vigente emitido por la UFI CAVIG desde agosto de 2026, en una causa por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. Esa situación quedó bajo jurisdicción de esa fiscalía, mientras que por el robo interviene la UFI Delitos contra la Propiedad.

Reconocimiento en la comisaría El episodio tuvo un cierre particular en la puerta de la Comisaría 34ta, donde la víctima se encontraba realizando trámites vinculados al arrebato cuando vio bajar a Mercado del patrullero. Según la Policía, la mujer lo reconoció de inmediato y lo señaló con la frase: “¡Ese es el que me robó hace 20 minutos, devolveme las cosas!”. A partir de esa identificación, los uniformados rastrillaron la zona de la persecución y recuperaron la mochila negra con la documentación a nombre de la damnificada.

Mercado quedó alojado en los calabozos de La Bebida a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad por el robo y, en paralelo, la UFI CAVIG solicitó su traslado por la causa de violencia pendiente. El avance de esa segunda medida dependerá de la intervención judicial correspondiente y de las decisiones que adopten las fiscalías actuantes.