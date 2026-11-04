La Justicia condenó a Franco David Zalazar a seis meses de prisión efectiva por la tentativa de hurto agravado por escalamiento ocurrida en Chimbas. La resolución se dictó mediante juicio abreviado, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, y dejó además asentada su condición de reincidente.

El hecho ocurrió el último domingo en una vivienda ubicada en la zona de calles 25 de Mayo y Alem. Según quedó incorporado en la causa, el imputado ingresó sin ser advertido por los ocupantes y tomó un teléfono celular de una de las camas. La maniobra fue descubierta por el sobrino de la propietaria, que se encontraba en la casa al momento del episodio.

Persecución y aprehensión

Tras advertir el ingreso, el familiar salió detrás del sospechoso y lo persiguió durante unas tres cuadras. En su intento de fuga, Zalazar trepó y saltó un portón perimetral de rejas de aproximadamente dos metros de altura, maniobra que terminó con una de las hojas metálicas doblada. Finalmente fue alcanzado sobre calle Alem, derribado y reducido, mientras el teléfono fue recuperado.

El procedimiento se activó luego de que el 911 alertara a las patrullas sobre una aprehensión civil en curso. Efectivos del Comando Radioeléctrico Norte llegaron al lugar y encontraron al sospechoso reducido. La causa quedó a cargo de la fiscal Virginia Branca, con intervención del ayudante fiscal Mario Codorniu, y fue caratulada como tentativa de hurto agravado por escalamiento.

Resolución judicial

Además de la pena de cumplimiento efectivo, la sentencia dispuso la prisión preventiva de Zalazar. El cierre por juicio abreviado permitió resolver el expediente sin llegar a un debate oral, con una condena que ya quedó firme en los términos informados por la causa. El caso quedó así concluido con una sanción de seis meses y la continuidad de la detención del condenado.