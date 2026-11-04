El hecho ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta, donde el chofer fue atacado al finalizar un viaje. El juez Jorge Toro dispuso el traslado del adolescente al CAD y lo vinculó a un sumario por tentativa de hurto.

Un adolescente de 17 años fue detenido en Pocito luego de intentar robar el celular a un chofer de Uber de 72 años en la Manzana S del Barrio Teresa de Calcuta. El hecho terminó con la intervención de personal policial de franco y de unidades operativas de la zona, y con la recuperación del teléfono de la víctima.

Según voceros policiales citados por Telesol Diario, el episodio se produjo cuando el conductor llegó al barrio para dejar a un pasajero. En ese momento, un desconocido metió medio cuerpo por la ventanilla del vehículo para arrebatarle el celular al chofer. La resistencia de la víctima derivó en un forcejeo dentro y fuera del auto, en el que el agresor mordió al conductor en el brazo izquierdo para intentar doblegarlo.

Intervención policial

Mientras se producía la agresión, el pasajero descendió del vehículo y se trenzó a golpes con el atacante para defender al chofer. En medio del tumulto, el sospechoso logró escapar a la carrera por los pasillos del vecindario. La huida fue breve: la agente Karen Robledo, de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, lo divisó a la distancia y lo hizo perder la estabilidad, según la versión policial. Luego fue reducido con apoyo de móviles de la Motorizada II y del Comando Radioeléctrico Sur.

El aprehendido, que vive en el mismo barrio, fue requisado en el lugar y allí le encontraron el celular Xiaomi de la víctima. Tras el procedimiento, se dio intervención al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de Jorge Toro. El magistrado dispuso que el adolescente fuera trasladado de inmediato al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Situación procesal

El menor quedó formalmente vinculado al Sumario N° 63/26 bajo la carátula de tentativa de hurto. La causa quedó en trámite en el fuero penal de la niñez y adolescencia, mientras se sostienen las actuaciones iniciales sobre la secuencia del hecho y la participación atribuida al adolescente. El dato relevante para el seguimiento judicial es que el celular fue recuperado y que la medida inmediata dispuesta fue el traslado al CAD.