La denuncia fue radicada por un jubilado de 82 años de Villa El Rosario. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 17ma y la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un jubilado de 82 años, identificado como Ramón Artuzia, denunció el robo de más de 13.000.000 de pesos de su vivienda de Villa El Rosario, en Chimbas. El dinero estaba guardado como ahorro, en moneda nacional y en dólares, según la presentación policial. El hecho tomó estado público este miércoles, aunque la denuncia ubica el episodio el lunes último.

La causa quedó en manos de efectivos de la Comisaría 17ma, bajo directivas de un fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad. Según la denuncia, la casa está en la intersección de 5 de Octubre y 9 de Julio. La investigación debe establecer cómo ingresaron los autores y si hubo forzamiento de alguna abertura, dato que todavía no trascendió.

Antecedentes del episodio De acuerdo con la versión policial, Artuzia se ausentó de su domicilio el domingo último y dejó la vivienda al cuidado de una cuñada, también adulta mayor. La mujer, según manifestó, salió de la casa alrededor de las 9 del lunes 16 de noviembre y regresó a las 17. Al volver, advirtió que habían ingresado al inmueble y que faltaban los ahorros del propietario.

Investigación en curso Por el momento no se informaron detenciones ni sospechosos identificados. Tampoco se precisó si la vivienda contaba con medidas de seguridad o si hubo otros elementos sustraídos además del dinero. La cifra denunciada supera los 13.000.000 de pesos, aunque esa estimación surge de la presentación realizada en sede policial y deberá ser corroborada en la pesquisa.

Próximos pasos La investigación continuará con las actuaciones de rigor para determinar la mecánica del hecho y eventuales responsabilidades. Hasta ahora, el dato central es que el dinero estaba en la vivienda y que la ausencia simultánea del dueño y de la persona que la cuidaba permitió advertir el robo recién horas después.