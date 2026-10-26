Una banda de metal de San Juan, Borderline, sufrió un robo este domingo en la provincia de Córdoba, luego de presentarse en Casa Babylon. El hecho ocurrió tras el show y fue registrado por los propios músicos a través de redes sociales, donde difundieron imágenes del momento en que los autores rompieron la luneta de la camioneta. Según la banda, el episodio derivó en la sustracción de equipos y otros efectos de valor.

Elementos sustraídos En la cuenta oficial de Borderline, los integrantes señalaron: “Tuvimos la desgracia de ser robados”. Allí detallaron que les llevaron un doble pedal Pearl Redline Eliminator con estuche negro y logo rojo, una notebook Acer Nitro 5, un sistema de monitoreo Anleon s1, un sensor Trigger Yamaha dt50s, una tablet Samsung, una caja directa doble Samson MD2, un router tp link, un decibelímetro UniT Ut353, un micrófono de medición Behringer ucm8000 y auriculares in ear Kz pro. La banda pidió además que, si alguien ve alguno de esos elementos publicado en algún lugar, se comunique con ellos para intentar recuperarlos.

Cómo fue el hecho De acuerdo con el material difundido, al menos dos personas rompieron la luneta de la Toyota en la que viajaban y revisaron el vehículo mientras sonaba la alarma. Los músicos dijeron que escucharon ruidos y alcanzaron a filmar la secuencia desde arriba. En las imágenes, los autores aparecen mientras sustraen pertenencias del interior de la camioneta. La difusión pública del video permite reconstruir el episodio, aunque no informa si hubo una denuncia formal o intervención policial en el lugar.

Valor de lo robado La banda estimó que las pérdidas rondan los 8 millones de pesos. Ese cálculo fue difundido por los propios integrantes y no fue acompañado en el material por una tasación independiente. El dato resulta relevante por el volumen de equipamiento técnico involucrado, necesario para la actividad en vivo y para la producción musical. En ese tipo de casos, la reposición de instrumentos y dispositivos suele tener impacto directo sobre la agenda de presentaciones y los costos operativos del grupo.

Próximos pasos Por el momento, la información disponible surge de las publicaciones de Borderline en sus cuentas oficiales. No se difundieron en el material otros datos sobre una investigación judicial, una denuncia penal o la identificación de los autores. La variable a seguir es si alguno de los elementos aparece en el circuito de venta informal o si se activa alguna actuación policial o judicial en Córdoba.