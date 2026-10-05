Un pasajero le arrebató el celular al conductor y huyó a pie. La Policía lo detuvo a pocas cuadras y la causa quedó en Delitos Contra la Propiedad.

Un chofer de la plataforma Uber fue víctima de un robo este domingo cuando trasladaba a un pasajero desde el microcentro de Capital hacia Chimbas. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el viaje comenzó en Mitre y Avenida General Acha y terminó con la sustracción del teléfono del conductor.

El pasajero fue identificado como Roberto Antonio Ponce, de 41 años, quien habría solicitado el traslado hasta el Barrio Conjunto 13. El chofer, de 57 años, continuó el recorrido sin incidentes hasta la zona norte del departamento, donde el pasajero cambió de actitud al aproximarse a las inmediaciones de calle Centenario. En ese momento, según la reconstrucción policial, se abalanzó sobre el conductor y le arrebató un Motorola G15 verde con funda transparente que estaba siendo utilizado para la navegación del viaje.

Tras apoderarse del celular, Ponce descendió del vehículo y escapó a pie hacia el interior del Barrio Agua Negra. El chofer se dirigió de inmediato a la casilla policial de Centenario Oeste para pedir auxilio y aportar la descripción del agresor. Con esos datos, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte montaron un patrullaje en la zona y detuvieron al sospechoso a la altura de la Manzana A del mismo barrio, donde tiene domicilio.

Situación procesal

Durante la requisa, la Policía informó que el teléfono ya no estaba entre las pertenencias del detenido, por lo que se presume que pudo haber sido descartado o entregado a un tercero durante la fuga. Ante esa circunstancia, el ayudante fiscal de turno, Oscar Oropel, resolvió que la causa no ingresara al fuero especial de Flagrancia, instancia prevista para hechos con aprehensión inmediata y secuestro del elemento sustraído. El expediente fue derivado a la UFI Delitos Contra la Propiedad, donde Ponce quedó alojado e imputado por el delito de robo.

La continuidad de la investigación dependerá de la recuperación del teléfono y de las medidas que adopte la fiscalía sobre la base de los elementos reunidos en el procedimiento. Por el momento, la causa quedó radicada en la unidad especializada y el detenido permanece a disposición de la Justicia.