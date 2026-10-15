La familia Cabanay denunció que entraron por una ventana forzada y se llevaron dinero, un arma y otros objetos. La causa quedó en la UFI Delitos contra la Propiedad.

Una familia de Chimbas denunció el robo de una pistola, $2.500.000 en efectivo y otros efectos de una casa ubicada en calle Díaz, entre Centenario y una calle sin nombre, en el Loteo Palmares del Norte 1. Según fuentes judiciales, los autores habrían ingresado por una ventana que fue forzada mientras los dueños no estaban en el domicilio. El hecho quedó bajo investigación penal para determinar cómo se produjo el ingreso y si hubo apoyo de registros vecinos.

Los damnificados son de apellido Cabanay. Además del dinero y del arma calibre 9 milímetros marca Taurus, denunciaron la sustracción de un anillo de oro y otros objetos. La denuncia ubica la salida de la familia el domingo 11 de octubre alrededor de las 22 y el regreso ya de madrugada, cuando encontraron la ventana rota y signos de ingreso forzado.

Ingreso por un descampado Los primeros indicios reunidos en la causa señalan que los ladrones habrían entrado desde un descampado lindero a la vivienda. Ese dato orienta la investigación sobre la vía de acceso y sobre eventuales movimientos en un sector sin cierre perimetral efectivo, aunque esa hipótesis deberá ser corroborada por la pesquisa. La ausencia de cámaras propias en la casa limita por ahora la reconstrucción directa del recorrido de los autores.

Intervención policial En el lugar intervino personal de la Comisaría 26ª de Chimbas, que tomó las primeras medidas tras el hallazgo. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, donde deberán analizarse posibles registros de cámaras de vecinos y demás elementos de prueba. Por el momento, no se informaron detenciones ni imputaciones vinculadas al caso.

La causa permanece en etapa inicial y uno de los puntos a verificar es si los dispositivos de vigilancia de viviendas cercanas registraron movimientos compatibles con el horario de salida y regreso de la familia. También deberá establecerse si el dinero sustraído y el arma estaban resguardados en el interior de la vivienda al momento del robo. Ese material probatorio será clave para definir los próximos pasos de la investigación.