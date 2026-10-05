El hecho ocurrió cerca de las 2 de este lunes en 9 de Julio. La familia denunció el robo y la Policía de la Comisaría 11ra sigue sin ubicar los rodados.

Un robo ocurrido cerca de las 2 de este lunes en La Majadita, departamento 9 de Julio, dejó a una familia sin una motocicleta y una bicicleta utilizadas para movilidad y trabajo. Según relató Gabriela Balmaceda a Telesol Diario, los autores violentaron la cerradura de la puerta de ingreso a la vivienda y despensa de Luis Balmaceda, comerciante de la zona.

De acuerdo con ese testimonio, los intrusos desarmaron por completo la cerradura, ingresaron al inmueble y se llevaron una moto marca Okinoy de 150 cc, color bordó, y una bicicleta rodado 29, color gris. No se registraron personas heridas durante el hecho. El episodio ocurrió en un sector rural del distrito, desde donde los autores habrían escapado con ambos rodados.

Denuncia y rastrillajes

El faltante fue advertido horas después, momento en que se radicó la denuncia en la Comisaría 11ra. Desde entonces, personal policial realiza recorridas y averiguaciones por la zona, aunque hasta el momento no se informaron resultados positivos ni datos sobre el paradero de los vehículos o de los sospechosos. La información disponible surge del relato de la familia y de las tareas de búsqueda en curso.

Pedido de información

Ante la posibilidad de que la moto y la bicicleta sean ofrecidas en el mercado negro o desarmadas, la familia decidió difundir el caso. Solicitó a cualquier vecino que pueda aportar datos certeros que se comunique de inmediato al 911 o a la sede policial más cercana. Por ahora, la investigación permanece abierta y el punto central sigue siendo la ubicación de los rodados sustraídos.