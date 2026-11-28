Un robo ocurrido frente a la Comisaría 27ª de Rivadavia derivó en la sustracción de una escopeta que había quedado dentro de un patrullero estacionado en la dependencia. El hecho se registró este viernes de madrugada, mientras dos policías permanecían en el interior de la seccional del barrio Aramburu. La investigación quedó en manos de la justicia para intentar recuperar el arma y establecer cómo se produjo el ingreso al vehículo.

La dependencia policial está ubicada sobre calle Paula Albarracín. De acuerdo con fuentes policiales, una oficial ayudante de apellido Valdez y un cabo de apellido Aballay patrullaban la zona a bordo del móvil 2752, un Toyota Corolla, y regresaron a la comisaría pasadas las 2 de la mañana. Ambos ingresaron por una calle lateral, estacionaron en los fondos de la dependencia y dejaron la escopeta, marca Rexio, de color gris metalizado con vivos negros, dentro del vehículo.

Según el relato policial, los uniformados permanecieron unos 20 minutos dentro de la comisaría y, al salir para retomar el patrullaje, advirtieron que la ventanilla del conductor estaba destrozada. También constataron que el arma ya no estaba en el interior del móvil. Luego recorrieron los alrededores sin encontrar a nadie y dieron aviso al resto de la guardia, que salió a patrullar la zona en busca de los responsables.

Sumario interno y búsqueda del arma La novedad fue comunicada al comisario a cargo del servicio en la Central de Policía, quien alertó a todas las comisarías y brigadas de investigaciones de la provincia. Los dos policías informaron a sus superiores que no habían escuchado ruidos ni advertido movimientos extraños al bajar del móvil. Pese a eso, ambos quedaron sumariados por un presunto acto de negligencia en la custodia del arma, una medida administrativa que deberá determinar responsabilidades internas sin perjuicio de la investigación penal.

El fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos contra la Propiedad, encabezó un equipo que realizó allanamientos para intentar recuperar la escopeta. El caso se suma a otros antecedentes recientes: en los últimos meses también se reportó la sustracción de un arma larga en una comisaría de Rawson y el extravío de otra escopeta en la seccional de Villa Santa Rosa, en 25 de Mayo. Por el momento, no hubo resultado en la búsqueda del arma ni de los autores del robo.