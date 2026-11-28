La Justicia de San Juan lo halló culpable por abusar de su hija, dos hijastras y una sobrina. La defensa anunció que apelará y la sentencia no quedó firme.

Un empresario de la construcción de San Juan, de 61 años, fue condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de su hija, sus dos hijastras y una sobrina. El tribunal dictó el veredicto este viernes y dispuso su traslado al penal de Chimbas, donde quedó con prisión preventiva tras haber estado bajo detención domiciliaria.

Para resguardar a las víctimas, no se difunde la identidad del condenado. La sentencia lleva la firma de los jueces Flavia Allende, María Carolina Parra y Federico Rodríguez, luego de que el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG —la unidad fiscal que interviene en causas de violencia de género—, solicitara una pena de 16 años.

El tribunal lo condenó por abuso sexual con acceso carnal, es decir violación, agravado por el vínculo familiar y la convivencia, además de otros abusos agravados y un abuso sexual simple. Las víctimas son cuatro mujeres: dos hoy mayores de edad y dos adolescentes. La causa se inició en 2025 a partir de las denuncias de las víctimas.

Antecedentes de la causa

La investigación estableció que los abusos comenzaron en 2013 y se extendieron hasta 2021, cuando las chicas tenían entre 8 y 14 años. Según el expediente, los hechos ocurrieron dentro del ámbito familiar y el imputado se habría valido del vínculo y la convivencia para cometerlos. Una de las víctimas fue violada por el empresario y otra sufrió abusos de gravedad, mientras que las otras dos fueron sometidas a manoseos reiterados.

El juicio se desarrolló en los Tribunales de San Juan durante poco más de una semana, tras más de un año de investigación. Este viernes 27 de noviembre, los jueces fijaron la pena de 15 años y ordenaron su ingreso al Servicio Penitenciario Provincial. La condena no quedó firme, porque la defensa puede recurrir el fallo ante el Tribunal de Impugnación.

Próximos pasos

Los defensores Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo habían pedido la absolución durante el debate y, en la audiencia de cesura —la etapa en la que se discute la duración de la pena—, reclamaron el mínimo legal de 8 años. Tras el veredicto, anticiparon que apelarán. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 1° de febrero de 2027.