Ángel Eduardo Correa fue localizado este viernes en buen estado de salud. Su búsqueda había sido difundida por el programa San Juan Te Busca.

Un hombre de 76 años que era buscado en San Juan fue encontrado con vida y en buen estado de salud este viernes. Se trata de Ángel Eduardo Correa, cuyo paradero se desconocía desde el jueves 27 de noviembre.

La búsqueda había sido difundida por las autoridades provinciales a través del programa San Juan Te Busca, que publicó sus datos personales, características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ser visto por última vez. Esa información se utilizó para recabar datos que permitieran ubicarlo y activar la colaboración de la comunidad.

Correa es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña y ojos celestes. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con una franja rosa a la altura del pecho, un pantalón corto verde y alpargatas negras.

En el operativo intervinieron la Policía de San Juan y la UFI Genérica, mientras las autoridades habían pedido a la población que aportara cualquier dato útil para la localización. La difusión oficial de su imagen y descripción formó parte del mecanismo provincial de búsqueda de personas extraviadas.

Este viernes se confirmó que fue hallado con vida y en buen estado de salud, con lo que quedó cerrada la búsqueda iniciada tras su desaparición del 27 de noviembre. No se informaron otros detalles sobre el lugar ni las circunstancias en que fue encontrado.