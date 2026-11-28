La revisión de la condena contra el ginecólogo Miguel Maza ya tiene fecha: el lunes 30 de noviembre, a las 8:30, se realizará la audiencia ante el Tribunal de Impugnación por el recurso presentado contra la sentencia que lo condenó a siete años de prisión por abuso sexual. El caso involucra al exdirector del Hospital San Roque de Jáchal y llega a una instancia clave para definir si el fallo queda firme o si prospera el planteo de la defensa. La resolución tendrá incidencia directa sobre la situación procesal del médico y sobre la continuidad de la pena impuesta.

Planteo de la defensa

La defensa, encabezada por el abogado Leonardo Miranda, insistirá con el pedido de nulidad completa del juicio y la absolución del profesional. Ese recurso fue presentado durante la segunda semana de octubre y apunta a presuntas fallas en la defensa anterior, omisiones durante la investigación y cuestionamientos al desarrollo del debate oral. Según ese planteo, esas circunstancias habrían afectado el derecho de defensa de Miguel Maza. La audiencia permitirá que esos argumentos sean expuestos de manera oral ante los jueces que deberán resolver el recurso.

Posición de la acusación

El Ministerio Público Fiscal buscará que la sentencia sea confirmada. El 3 de noviembre presentó la contestación al recurso de impugnación, en la que sostuvo que deben mantenerse tanto la pena de siete años de prisión como la inhabilitación absoluta para ejercer la medicina. Fuentes vinculadas al caso indicaron a 0264 Noticias que la acusación considera que el fallo valoró correctamente las pruebas incorporadas durante el debate y que cuenta con fundamentos suficientes para sostener la condena. Esa discusión será central en la audiencia de revisión.

Integración del tribunal

El Tribunal de Impugnación estará integrado por los jueces Ana Lía Larrea, Martín Heredia Zaldo y Juan Carlos Caballero. Tras escuchar a las partes, deberán analizar los planteos y resolver si confirman la sentencia o hacen lugar al pedido de la defensa. La decisión será determinante para el futuro judicial del médico, que actualmente cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de Jáchal. Ese beneficio fue concedido el 29 de septiembre, a pedido de su defensa, mientras la sentencia no quede firme.