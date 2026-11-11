Ocurrió el domingo por la noche en el barrio René Favaloro. La dueña pidió ayuda para recuperar a Zoe, además de los objetos sustraídos.

Un robo ocurrido el domingo por la noche en el barrio René Favaloro, en Pocito, terminó con la sustracción de ropa, electrodomésticos y otros objetos de una vivienda, pero también con la desaparición de Zoe, la perrita de la familia.

El hecho se produjo entre las 19 y las 21, cuando delincuentes forzaron la puerta trasera e ingresaron a la propiedad. Una vez adentro, se llevaron ropa, zapatillas, una secadora, una plancha de pelo, auriculares, cargadores y perfumes. La irrupción dejó además a la familia sin su mascota, que integraba el hogar y fue parte de lo sustraído.

Pedido de ayuda Micaela, propietaria de la perrita, difundió lo sucedido y pidió colaboración para encontrarla. En un mensaje enviado a Telesol Diario, expresó: “Debe estar muy asustada, lo único que pido es encontrarla sana”, y solicitó ayuda para difundir su fotografía. Zoe es de tamaño pequeño, mide aproximadamente 30 centímetros y tiene pelaje negro con marrón.

Según indicaron fuentes allegadas a la familia, los sospechosos serían dos hombres: uno habría escapado en bicicleta y el otro a pie. Esa referencia no fue presentada como una constatación judicial o policial, sino como una versión aportada por el entorno de las víctimas. Hasta el momento, el dato central para la familia es la localización de la mascota, por encima de los bienes materiales sustraídos.

Búsqueda abierta La familia pidió a los vecinos de Pocito y a la comunidad que estén atentos ante cualquier información que permita ubicar a Zoe. La prioridad, según transmitieron, es recuperarla sana. Mientras tanto, el caso quedó circunscripto a la denuncia del robo y al pedido de colaboración para dar con la perrita.