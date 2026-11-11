Una mujer de 20 años fue víctima del robo mientras trabajaba en una barbería sobre calle Uriburu. La Policía aprehendió a un sospechoso de 22 años y la causa quedó en Flagrancia.

Un joven de 20 años fue víctima de un hurto en Pocito mientras trabajaba en una barbería de calle Uriburu 131. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, delincuentes se llevaron la rueda delantera de su bicicleta durante la madrugada del martes, alrededor de las 00:10.

La damnificada había dejado su bicicleta tipo Mountain Bike, rodado 29, marca Fire Bird, asegurada con una cadena al cuadro y con la rueda trasera sujeta a un poste de luz. Pese a esa medida de seguridad, cuando estaba dentro del local recibió el aviso de personas que pasaban por el lugar y advirtieron que le habían sustraído una de las ruedas. El caso expone un tipo de hecho frecuente en zonas comerciales y de circulación nocturna, donde la oportunidad delictiva suele combinarse con la permanencia breve de los vehículos en la vía pública.

Identificación y búsqueda La bicicleta tenía un rasgo particular que facilitó su reconocimiento: entre los rayos de la rueda contaba con un ojo de gato transparente. Con esa descripción, efectivos de la Comisaría 7ma iniciaron un recorrido por la zona para ubicar al presunto responsable. El operativo permitió aprehender a un joven de 22 años, con domicilio en Villa Cremades, Pocito, señalado como presunto autor del hurto, de acuerdo con la información policial.

Intervención judicial El caso quedó a cargo de la UFI de Flagrancia y fue caratulado como hurto simple, figura que alcanza la sustracción de un bien sin violencia sobre las personas. En esta instancia, la aprehensión no implica una condena, sino la puesta a disposición del sistema judicial para avanzar con las medidas procesales correspondientes. La causa deberá definir la situación del sospechoso en el marco del procedimiento de flagrancia, que habilita una tramitación acelerada de hechos cometidos en circunstancias inmediatas al hallazgo.

El episodio se produjo mientras la víctima cumplía su jornada laboral y terminó con la intervención policial sobre la misma zona del hecho. La variable a seguir es la evolución de la causa en la UFI de Flagrancia, donde se determinarán los pasos procesales siguientes y la situación judicial del aprehendido.