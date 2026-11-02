El hecho ocurrió en la Escuelita de Fútbol Deportivo Puesta del Sol, en el Lote 24. La estructura era usada por unos 70 chicos y piden que la devuelvan.

Delincuentes robaron un arco de fútbol de la Escuelita de Fútbol Deportivo Puesta del Sol, ubicada en el Lote 24 de La Bebida, donde entrenan alrededor de 70 niños. El hecho fue relatado por Sebastián Lucero a TELESOL DIARIO y ocurrió este sábado en horas de la madrugada. Según esa versión, quienes ingresaron al lugar desenterraron los palos y se llevaron la estructura completa.

El episodio afectó una cancha pequeña que funciona como espacio de entrenamiento y contención para chicos de entre 5 y 13 años. Lucero explicó que la escuelita está sostenida por un grupo de jóvenes que trabaja “de corazón y sin recibir ningún sueldo”, con el objetivo de ofrecer actividad física y un ámbito de aprendizaje. En ese marco, el robo no solo dejó sin uso un elemento deportivo, sino que también interrumpió una parte central de la actividad cotidiana del predio.





Actividad barrial Lucero señaló que el arco era importante por las dimensiones reducidas de la cancha y por la cantidad de niños que asisten. Dijo además que el objetivo de la escuelita es que los chicos jueguen al fútbol, compartan con sus amigos y crezcan en un ambiente sano. En su mensaje, vinculó ese trabajo con la intención de mantener a los menores “alejados de las malas calles y de todo aquello que pueda perjudicarlos”.

Pedido de restitución “No se llevaron solamente un arco. Se llevaron una parte de la alegría de muchos chicos”, sostuvo Lucero al describir el impacto del robo. También pidió que quien cometió el hecho reflexione y devuelva la estructura, al remarcar que “ese arco no le pertenece a una sola persona, sino a todos los chicos que día a día ponen su ilusión en nuestra escuelita”.

La comunidad vinculada al espacio apeló a la solidaridad para recuperar el elemento sustraído y preservar la actividad deportiva del barrio. El caso quedó circunscripto, por el momento, al testimonio difundido por TELESOL DIARIO y no se informaron otras medidas ni una identificación de los autores. La variable a seguir es si el arco aparece o si la escuelita logra reponerlo para sostener los entrenamientos de los próximos días.