Gonzalo Exequiel Colombo no se presentó a una nueva audiencia en San Juan. La jueza Carolina Parra lo declaró en rebeldía y dispuso su captura.

La Justicia de San Juan ordenó la captura de Gonzalo Exequiel Colombo, señalado como propietario de los cinco perros de raza bulldog inglés que atacaron a un niño de 10 años en Chimbas. La medida se adoptó este lunes, después de que el acusado no concurriera otra vez a una audiencia judicial. En ese acto debía ser imputado por las lesiones sufridas por el menor.

La audiencia estaba fijada para las 10:30 en la Sala 7, pero Colombo no se presentó pese a haber sido notificado en su domicilio del barrio Costa Canal 1. Según expuso el ayudante fiscal Mauro Carrizo, el hombre ya había sido convocado en dos oportunidades por la Fiscalía y además registraba otras dos incomparecencias a citaciones judiciales. Una de ellas había sido programada para el 24 de septiembre.

Pedido fiscal y rebeldía Frente a esa secuencia de ausencias, el Ministerio Público Fiscal pidió que Colombo fuera declarado en rebeldía y que se ordenara su detención para asegurar su comparecencia en el proceso penal. La defensa oficial no se opuso al planteo. La declaración de rebeldía es una decisión judicial que se adopta cuando una persona citada no se presenta sin justificación y permite disponer medidas para lograr su localización.

La resolución quedó en manos de la jueza Carolina Parra, quien hizo lugar al pedido y libró una orden de captura. Con esa medida, el expediente avanza hacia la imputación del acusado, mientras permanece pendiente su comparecencia ante la Justicia. El próximo paso procesal dependerá de que la orden sea efectivizada y de que el imputado quede a disposición del tribunal.