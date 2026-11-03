La familia Romero encontró violentada la puerta de ingreso y advirtió el faltante de muebles, electrodomésticos y sanitarios. Investiga la UFI Delitos contra la Propiedad.

Una vivienda de fin de semana ubicada en Pocito fue desvalijada y sus propietarios constataron el robo al llegar el domingo por la tarde. La familia, de apellido Romero, encontró violentada la puerta de ingreso en una finca sobre avenida Joaquín Uñac, en las inmediaciones de calle Maurín. El hecho dejó como saldo la sustracción de muebles, electrodomésticos y sanitarios, según el detalle aportado en la denuncia.

Entre los elementos robados figuran cuatro sillones de madera, un inodoro, un bidet, un horno eléctrico negro, una pava eléctrica, dos termos, un espejo y una olla. La enumeración da cuenta de que los autores se llevaron tanto bienes de uso doméstico como partes instaladas en el baño, lo que sugiere un vaciamiento de la propiedad. Por la variedad de objetos faltantes, el episodio quedó encuadrado como un robo de magnitud dentro de una vivienda que permanecía deshabitada.

De acuerdo con las primeras sospechas, los delincuentes habrían actuado durante el fin de semana, posiblemente en horas de la madrugada, cuando la casa estaba sin ocupantes. Esa hipótesis no fue confirmada y forma parte de la reconstrucción inicial del caso. El descubrimiento recién se produjo cuando los dueños llegaron al lugar y revisaron el interior de la finca.

En la intervención inicial participó personal de la Comisaría 7°, que recibió el aviso de la familia. Luego, la causa pasó a la Brigada de Investigaciones Sur y a la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedaron a cargo de las medidas para establecer cómo ingresaron y quiénes participaron del hecho. Hasta el momento no se informaron detenidos ni recupero de los elementos sustraídos.

La pesquisa continúa bajo la órbita de esa unidad fiscal, mientras se intenta determinar el momento exacto del ingreso y el recorrido que siguieron los autores dentro de la vivienda. La identificación de los responsables y la localización de los bienes robados son los próximos pasos del expediente.