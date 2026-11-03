El fuego avanzó este martes sobre una amplia zona cercana al perilago. No se reportaron personas afectadas y aún se desconoce el origen del siniestro.

Un incendio de pastizales se desarrolló este martes por la tarde en Ullum, en inmediaciones del perilago y del cruce de las rutas provinciales 60 y 54. La propagación rápida de las llamas obligó a intervenir a varias dotaciones de bomberos para contener el avance sobre la vegetación.

El foco ígneo se extendió sobre una superficie amplia de pastizales, según se desprende de los registros difundidos durante la jornada. La magnitud del episodio motivó la presencia de personal de emergencia en el lugar para trabajar en la extinción y evitar que el fuego siguiera avanzando hacia otros sectores.

Registro del siniestro La dimensión del incendio también quedó expuesta en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. Uno de esos registros fue compartido por el ciclista Mateo Kalejman, quien mostró el avance de las llamas en la zona. Ese material permitió dimensionar la extensión del frente de fuego, aunque no aportó precisiones sobre el origen.

Daños y estado de situación Hasta el momento, el balance del episodio indica daños en la vegetación y no se reportaron personas afectadas. Tampoco se estableció qué provocó el inicio del fuego ni si se trató de un hecho accidental o intencional. Esa definición queda pendiente de las actuaciones que puedan realizarse para determinar el origen del siniestro.

Por ahora, el dato relevante es que el fuego fue contenido por las dotaciones que trabajaron en el lugar y que no hubo víctimas informadas. Resta conocer si habrá una evaluación posterior sobre el área afectada y sobre las causas que dieron inicio al incendio en una zona de tránsito y uso recreativo de Ullum.