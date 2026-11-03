El acusado admitió su responsabilidad y recibió un año y seis meses de prisión efectiva. Su acompañante quedó libre y la víctima ya fue dada de alta.

La Justicia condenó a José Castillo a 1 año y 6 meses de prisión efectiva por el ataque a tiros ocurrido en el barrio Lebensohn, en Chimbas. El imputado admitió su responsabilidad y, junto con su defensa, acordó un juicio abreviado, que fue homologado por el juez. Además, se le dictó la prisión preventiva y quedó alojado en el Penal, a la espera de que la sentencia quede firme.

En la misma causa, Francis Merlo recuperó la libertad porque no recibió cargos en su contra. La resolución judicial cerró, al menos en esta instancia, la situación procesal de ambos detenidos tras el episodio ocurrido el sábado por la tarde. La víctima, Axel Agüero, estuvo internada en el Hospital Dr. Guillermo Rawson y ya fue dada de alta.

El hecho

El episodio se registró este sábado, cerca de las 15:15, cuando un operador del 911 recibió información del agente Cristian Conejero, de la Unidad Operativa Chimbas Sur. Según el seguimiento preventivo, un Peugeot 208 había ingresado al barrio para efectuar disparos contra una persona. Esa secuencia derivó en un hombre herido de arma de fuego, de acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario.

Con los datos aportados al sistema, personal del Comando Radioeléctrico Norte montó un operativo cerrojo en la zona. La persecución terminó en calle 25 de Mayo y Maradona, donde el vehículo fue interceptado y bloqueado. Al volante iba Juan José Castillo, de 38 años, domiciliado en la Manzana A del barrio René Favaloro, en Chimbas, quien fue reducido en el lugar.

Durante la requisa del rodado, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38 con dos cartuchos y una vaina servida en el tambor. También fue aprehendido Francis Emanuel Merlo, de 31 años, con domicilio en calle Corrientes, en Capital, cuando intentó escapar a pie y fue alcanzado a pocos metros por la Policía. Ante la existencia de una persona lesionada, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial.

En el lugar intervino primero el ayudante fiscal de Flagrancia, Sergio Cúneo, quien dispuso el pase de la causa a la UFI de Delitos Especiales al constatarse un herido de arma de fuego. Luego se presentó el fiscal César Recio, y por directivas de esa fiscalía ambos aprehendidos quedaron vinculados a la causa que se instruye en la Comisaría 26ta. Mientras uno fue trasladado a la Comisaría 23ra y el otro a la 26ta, el Peugeot 208 quedó secuestrado como parte de la investigación.

La condena abre ahora la etapa de cumplimiento de la pena una vez que la sentencia adquiera firmeza. En paralelo, la causa mantiene como dato central el secuestro del arma y del vehículo, elementos que quedaron incorporados al expediente judicial. La evolución procesal dependerá de los plazos para la firmeza del fallo y de las medidas que adopte la fiscalía interviniente.